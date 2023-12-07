أمينة خليل تتألق بالأسود في العرض الخاص لفيلم "شماريخ"  (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل فريق عمل شماريخ بالعرض الخاص للفيلم بحضور صناعة ومجموعة كبيرة من النجوم والإعلاميين، والذي يقام في إحدى مولات مصر الكبرى، وسط استعدادات مبهرة من المنظمين وفريق العمل.

وكان من أبرز الحضور كلا من آسر ياسين، أمينة خليل، عمرو سلامة، المنتج أحمد فهمي، الكاتب أحمد مراد، سالي حماد، أدهم الشرقاوي، الإعلامي رامي رضوان، أبراهيم فايق، وغيرهم.

وقد تألقت أمينة خليل على السجادة الحمراء للعرض الخاص، حيث إرتدت جامبوست من اللون الأسود، مع وضع لمسات خفيفة من المكياج.

وفي سياق آخر قد تحدثت أمينة للفجر الفني عن الفيلم وأنها متحمسة كثيرًا له وتتمنى أن يعجب الناس، كما عبرت عن سعادتها بعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر.

وعند سؤالها عن من الفنان الذي تعتبره شماريخ السينما المصرية قالت ليس هناك أحد أفضل من يسرا والزعيم عادل إمام.

تفاصيل فيلم "شماريخ "

وفيلم "شماريخ" فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، تدور أحداثه عن رجل يحيا في الظلام في رحلته للتطهر، ولديه مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل محامية، وهذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله.

من هم أبطال فيلم “شماريخ”؟

"شماريخ" من بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

أمينة خليل

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، وسيتم اختتام المهرجان بالعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم "فيراري" (2023)، فيلم السيرة الذاتية المرشح لجائزة الأوسكار للمخرج مايكل مان وبطولة كل من آدم درايفر وبينيلوبي كروز، وسيُسدل الستار على المهرجان وبرامجه مع عرض خاص لفيلم "الصبي ومالك الحزين" (2023) للعبقري هاياو ميازاكي ومن إنتاج استوديو غيبلي.

برسالة مؤثرة.. عمرو سلامة يهدي "شماريخ" لروح الفنان الراحل مصطفى درويش.

آخر أعمال أمينة خليل:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل هو فيلم "وش في وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.