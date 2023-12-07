تعرف على قائمة أبطال مسلسل”إنترفيو”

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع مسلسل”إنترفيو”تصوير المشاهد المتبقية لهم، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل بطولة سارة نور، رنا رئيس، نور بدر، مونيكا الفونس، خالد شباط، حازم إيهاب، ديانا هشام، ميدو عادل، محمد العمروسي، خالد جواد، وهو من إخراج أحمد خالد امين.

آخر أعمال رنا رئيس

وفي سياق آخر، ظهرت رنا رئيس، مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل “نصي التاني”، بطولة علي ربيع، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وشارك في العمل كل من سلوى عثمان، محمد محمود، وسليمان عيد، واعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم وفاء عامر، ياسمين رئيس، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، وبسنت شوقي.



أحدث أعمال رنا رئيس في السينما



كما انتهت مؤخرًا من تصوير أكثر من عمل منهم عصابة عظيمة، بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس، وتدور أحداث الفييلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.



ويذكر أن رنا رئيس، شاركت مؤخرًا في مسلسل “أزمة منتصف العمر”، بطولة ريهام عبدالغفور، كريم فهمي، رشدي الشامي، هند عبدالحليم، عمر السعيد، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج كريم العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ودارت أحداثه حول قصة طبيب نفسي يعاني من أزمات حياتيه، ادت إلى انفصاله عن زوجته، بسبب ادمانها المخدرات، وموت ابنه في أثناء فترة حمل زوجته، فيقرر الزواج من فتاة تصغره في السن لسهولة السيطرة عليها.

آخر أعمال رنا رئيس السينمائية



كما عرض لها مؤخرًا فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، تدور قصة فيلم «أولاد حريم كريم»، بعد مرور نحو 18 عامًا، من وفاة زوجة كريم يقوم بدوره مصطفى قمر، التي تركت له طفلة صغير، تمر السنوات وتقع الشابة في حب أحدهم، وتتصاعد القصة في إطار لايت كوميدي.