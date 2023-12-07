نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أصالة وأنغام.. 15 فنانًا يشاركون في أوبريت جديد ويتبرعون بأرباحه لأهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى 15 مطربًا من تسجيل أوبريت غنائي جديد تضامنًا مع أحداث فلسطين والجرائم التي حدثت منذ 7 أكتوبر الماضي، وسيتم التبرع بأرباحه لدعم أهالي غزة.



قائمة المشاركين في الأوبريت



ويشارك في هذا الأوبريت نخبة مميزة من المطربين وهم محمد عساف، أنغام، صابر الرباعي، ماجد المهندس، حميد الشاعري، سميرة سعيد، محمد عبده، عاصي الحلاني، أصيل أبو بكر، أحلام، خالد عز، الشاب خالد، نوال الكويتية، أصالة، عمر عبد اللات.



تفاصيل الأوبريت



الأوبريت يحمل كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، وتريات هاني فرحات، الكليب من إخراج مازن المتجول، وتم تصوير كل مطرب ومطربة عن بُعد في استوديوهاتهم الخاصة في بلدانهم، ويشمل الكليب صور وفيديوهات من أحداث غزة.



آخر أعمال انغام



وفي سياق آخر، طرحت أنغام، مؤخرًا أغنية وطنية حماسية بعنوان "حلفونا" تعبر عن الروح القوية للشعب المصري، وكلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، واللحن من تأليف إيهاب عبد الواحد، وقام بتوزيع وميكس الأغنية نادر حمدي، والماستر أمير محروس.

آخر أعمال أصاله الغنائية





يذكر أن المطربة أصالة، قد طرحت مؤخرًا الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي".

وجاءت أغنية فوق كلمات عمر عبده على وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة، أما أغنية مانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما وأغنية مارس إبريل من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي وأغنية رجل مثالي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.