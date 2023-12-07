غادة عبدالرازق تخوض السباق الرمضاني 2024 بمسلسل صيد العقارب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الموسم الرمضاني 2024، بمسلسل "صيد العقارب" مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، ونشرت مجموعة من الصور المتعلقة بالعمل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مشيرة على أن العمل "أشبه بالمستحيل".

كما يشاركها في بطولة مسلسل "صيد العقارب" عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم سيمون، أحمد ماهر، رياض الخولي، ميار الغيطي، منال سلامة، محمد علاء، سامية عاطف، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، واعتاد الجمهور على ظهور الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني؛ حيث إنها قدمت العام الماضي بمسلسل "تلت التلاتة" الذي كان مكون من 15 حلقة فقط، وحققت من خلاله نجاحًا واسعًا.

وتعاون مع الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل "تلت التلاتة" نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد مجدي، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، نجوى فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.