نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري رحيله.. أكبر شائعة في حياة سيف الله مختار وآخر أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 7 ديسمبر، ذكرى رحيله الفنان سيف الله مختار، قدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، واشتهر بالعديد من الإفيهات التي لاتزال محفورة بذاكرة الجمهور، اشتهر بترديده لكلمة «ابه» على نحو مضحك، برع في تقديم شخصية الساذج والأبله في جميع أعماله، هو ممثل خفيف الظل، سريع البديهة محبوب من الجماهير.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان سيف الله مختار..

اكبر شائعة في حياة سيف الله مختار

أشيع عن الفنان الراحل سيف الله مختار، بأنه شقيق الفنان أحمد رمزي، لكنها بمثابة الكذبة، لأن الفنان أحمد رمزى لديه شقيق واحد يدعى حسن ويعمل طبيبا تخصص العظام، لكن ظهر الفنان أحمد رمزى فى أحد البرامج التلفزيونية، وأكد أنه ليس شقيقه وأن هناك اختلافًا في الأسماء بينهما متسائلا إزاى يبقى سيف الله مختار شقيق رمزى محمود بيومى مسعود؟ حتى الشبه غير موجود بالمرة.

اخر اعمال سيف الله مختار

ورحل الفنان سيف الله مختار فى 7 ديسمبر عام 1989، وقبل رحيله قدم آخر أدواره فى أكثر من فيلم وصل عددهم إلى 9 أفلام دفعة واحدة، هم "بنت الباشا الوزير" ليحى شاهين، 3 ساعات حرجة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، انتحار مدرس ثانوي للفنان حسين فهمى، إنه قدرى لنجم الكوميديا محمد رضا، ليس لعصابتنا فرع آخر، عريس في اليانصيب للفنان الراحل سمير غانم، حكاية ليها العجب للفنان الراحل سعيد صالح، كفر الطماعين للكوميديان يونس شلبى وجيران آخر زمن للفنانة لبلبلة.

سبب شهرة الفنان سيف الله مختار

يعد أحد أشهر مؤدي الأدوار الثانوية في عالم الفن، ورغم تميزه بخفة الظل، وحضوره اللافت للنظر، إلا أنه لم يحصل على حقه في الشهرة، كان يعرفه الجمهور بـ "الشكل"، أشتهر بمقولته الشهيرة "آبه" وشارك في العديد من أعمال السينما والمسرح والتلفاز، وشارك سيف الله مختار، تقديم العديد من الأفلام مع الفنان عادل إمام، قدم أعماله الفنية على مدة 24 عامًا، انحصرت في الفترة ما بين 1965 وحتى 1989، ولم يحظ بالاهتمام الكبير كون اعتقاد النقاد، عدم قدرته على تجسيد شخصية دور البطولة بشكل أفضل من حصره بدور الأدوار الثانوية، شارك سيف الله مختار، بالعديد من السهرات التليفزيونية، من بينها، «أوبريت حول العالم، أيوب، النظارة الساحرة، كيد النسا ونعيما أيها المجانين" وشارك في تقديم فوازير فطوطة عام 1983 وفوازير، وحوى يا وحوى" للفنان الراحل سمير غانم».