نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد كرم مطاوع.. سبب اخفاء حنان مطاوع إنها ابنته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان كرم مطاوع والذي ولد في مثل هذا اليوم 7 ديسمبر 1933 وتوفي في 9 ديسمبر عام 1996.

نبذة عن كرم مطاوع

كرم مطاوع هو ممثل ومخرج مصري، ولد في 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق، وتوفي في 9 ديسمبر عام 1996، حصل على ليسانس الحقوق ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955.

عمل في المسرح المصري في فترة الستينيات بجانب سعد أردش وألفريد فرج وغيرهم.

حياة كرم مطاوع الشخصية



تزوج من الإيطالية مارجريت وأنجب منها التوأم عادل وكريم ويقيمان حاليًا في إيطاليا ثم تزوج سهير المرشدي وأنجب منها حنان مطاوع، ثم كانت زيجته الأخيرة بالمذيعة ماجدة عاصم.



سبب اخفاء حنان مطاوع إنه ا ابنته ووصيته لها

وكانت الفنانة حنان مطاو ابنة الراحل كرم مطاوع قد كشفت عن أنه خلال فترة مرض والدها كانت تستعد مع عمتها لمرافقته في رحلة العلاج إلى فرنسا إلا أنه توفي قبل ميعاد السفر بيومين "وقتها كان والدي ووالدتي سهير المرشدي منفصلين وقدمت اعتذارًا عن امتحانات الجامعة في هذا العام لإرفاقه بفترة علاجه وتوفي قبل السفر بيومين وهذا يعد كرما كبيرًا من الله لأنني كنت قاصرًا وغير قادرة على تحمل المسؤولية في هذا الوقت من العمر".

كما كشفت لماذا أخفت في طفولتها أنها نجلة كرم مطاوع، قائلة:" كنت هجنن في المدرسة أمى وأبويا أهم ناس في حياتى ومن نعم ربنا عليا وكنت طول الوقت عاوزة الناس تحبنى علشان أنا أستحق أتحب وفضلت أدور في اسمى لمخرج وعاوزه أبعد مطاوع ودورت في ورق بابا لحد ما لقيت كرم مصطفى محمود مطاوع وأحذف مطاوع وفجأة لقيت المعلمة تدخل وتقولى أزيك وإزى بابا عامل إيه".

وقالت حنان مطاوع، في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها كانت تريد أن تقول لوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع كلمة بحبك قبل وفاته، وبابا أوصى قبل ما يموت إني أمثل.

وفاة كرم مطاوع



توفي في يوم الإثنين 9 ديسمبر عام 1996 عن عمر يناهز 63 عامًا بعد إصابته بسرطان الكبد.