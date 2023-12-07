بدء توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء ناهد فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل توافد عدد من الفنانين والفنانات على عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

ناهد فريد شوقي

أبرز الحاضرين للعزاء

حرص عدد من الفنانين والفنانات على مواساة الفنانة ناهد السباعي في وفاة والدتها و الفنانة ناهد فريد شوقي في وفاة شقيقتها و نجلها محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة وكان أبرز الحاضرين الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها والفنانة الاستعراضية دينا والفنان القدير خالد زكي و الفنانة داليا البحيري وزوجها والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها، والفنانة نرمين الفقي ووالمنتج أحمد السبكي والفنان القدير محمد أبو داوود والفنانة مادلين طبر والفنانة إيمان العاصي ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والفنان إيهاب فهمي والفنان سيد رجب والفنانة لبلبة.

وفاة ناهد فريد شوقي

من جانب آخر كانت وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي صباح أول أمس وشيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.