واحد من بيتنا.. كلمات أغنية حكيم للسيسي (فيديو)

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رياض - احمد صلاح - كلمات أغنية حكيم للسيسي.. في إطار المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أطلق المطرب الشعبي حكيم أغنية جديدة بعنوان واحد من بيتنا دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي.

كلمات أغنية حكيم للسيسي

أغنية حكيم الجديدة

“ابن بلد فرع الجمالية مصري أصيل كده ميه الميه شارب من نيلها الحنية، بس في غضبه تشوف براكين.. عايش ويا الناس أحوالهم وبنفسك تنزل تسألهم بتشيل أي ظروف واقفالهم أهلك دول ومعاك واقفين.. من غيرك انت حس بينا ياللي بتطبطب علينا، بيك وصلنا لكل أحلامنا بعيدة.. الشيلة كانت مش عادية، كنت قد المسؤولية وانت جيت بجمهوريتنا الجديدة.. ومأمن أهالينا في سينا مين يستجري يقرب لينا أو يفرض يوم كلمة علينا أرض ولادنا ليوم الدين”.

فيديو أغنية حكيم الجديدة

وأدى حكيم أغنية الجديدة دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم السيسي.