انت الأن تتابع خبر جوليا بطرس تتمنى تناول المقلوبة من والدة العزايزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، رسالة مصورة للصحافي الفلسطيني معتز عزايزة، الذي اشتهر خلال تغطية الأحداث المأساوية التي شهدها قطاع غزة.



وأعربت جوليا عن مدة حبها له وخوفها عليه، حتى أنها أصبحت تعتبره أحد أبنائها وقالت في مستهل رسالتها: "مرحبا معتز، كيفك؟ أنا بدي قلك أنا صرت أعرفك كأنك من أهل البيت وعيلتي وأصحابي، كأنك ولد من ولادي، أنا كل يوم بوعى لحتى شوف شو حاطط بوستات لأعرف شو عم بصير بغزة وشو عم بصير فيكم، صرت حافظة غزة شوارع غزة".



وشددت على أنها غير قادرة على عيش حياتها بطريقة طبيعية وسط ما يتعرض له أهالي غزة من إبادة جماعية، قائلة: "قلبي معكم وروحي معكم صار ضميري بوجعني إذا عم بوكل أو بشرب، إذا عم نام إذا في سقف فوق راسي، إذا عم بقعد مهنايا بشي ضميري بوجعني صراحة".



ودعت جوليا أن تنتهي هذه الأيام "السوداء" قريبًا، إذ لا بشري بمقدوره تحمل هذا القدر من الظلم. فيما نصحت معتز بعدم المخاطرة والانتباه إلى نفسه، رغم معرفتها أن لا مكان آمن في غزة.



وتمنت جوليا أن تنتهي الحرب كي تتمكن من تناول المقلوبة من تحت يدي والدته، كما وعدته بشراء طائرة "درون" له، وأنها ترغب بالذهاب معه في نزهة .