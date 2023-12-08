نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من الفنانين والفنانات مواساة الفنانة ناهد السباعي في وفاة والدتها و الفنانة ناهد فريد شوقي في وفاة شقيقتها ونجلها محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة وكان على رأس الحاضرين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنان روجينا والفنانة لبلبة.

المنتجة ناهد فريد شوقي

أبرز الحاضرين لعزاء ناهد فريد شوقي

من جانب آخر حرص عدد آخر من الفنانين والفنانات على الحضور غيرهم وكان أبرزهم الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها والفنانة الاستعراضية دينا والفنان القدير خالد زكي والفنانة داليا البحيري وزوجها والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها، والفنانة نرمين الفقي ووالمنتج أحمد السبكي والفنان القدير محمد أبو داوود والفنانة مادلين طبر والفنانة إيمان العاصي و الفنان إيهاب فهمي والفنان سيد رجب.

وفاة ناهد فريد شوقي

من جانب آخر كانت وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي صباح أول أمس وشيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.