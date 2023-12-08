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أحمد صفوت وجومانا مراد يواسون عائلة ناهد فريد شوقي ويقدمون واجب العزاء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صفوت وجومانا مراد يواسون عائلة ناهد فريد شوقي ويقدمون واجب العزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى الفنان أحمد صفوت والفنانة جومانا مراد واجب العزاء والمواساة لأسرة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر والتي وافتها المنية أول أمس.

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أحمد صفوت وجومانة مراد يواسون أهل ناهد فريد شوقي 
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أحمد صفوت وجومانة مراد يواسون أهل ناهد فريد شوقي 
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أحمد صفوت وجومانة مراد يواسون أهل ناهد فريد شوقي 
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أحمد صفوت وجومانة مراد يواسون أهل ناهد فريد شوقي 

أبرز الحاضرين للعزاء 

حرص عدد من الفنانين والفنانات على مواساة الفنانة ناهد السباعي في وفاة والدتها  و الفنانة ناهد فريد شوقي في وفاة شقيقتها و نجلها محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة وكان أبرز الحاضرين الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها والفنانة الاستعراضية  دينا والفنان القدير خالد زكي و الفنانة داليا البحيري وزوجها والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها، والفنانة نرمين الفقي  ووالمنتج أحمد السبكي والفنان القدير محمد أبو  داوود والفنانة مادلين طبر والفنانة إيمان العاصي ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والفنان إيهاب فهمي والفنان سيد رجب والفنانة لبلبة.

وفاة ناهد فريد شوقي

من جانب آخر كانت وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي صباح أول أمس وشيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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