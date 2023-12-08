ريهام عبد الغفور تطلب من متابعيها الدعاء لوالدها

القاهرة - محمد ابراهيم - طلبت الفنانة ريهام عبد الغفور، الدعاء لوالدها من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتبت ريهام عبد الغفور: "يارب فى ليلة الجمعة إرحم روحًا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء آللهم إرحمه وأغفر له وأنظر له بعين لطفك وكرمك وأبدله دارًا خيرًا من دارة وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

تحسنت الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بعد حادث السير، الذي أسفر عن وفاته، وتوفيقًا للحظات الصعبة، تعافت من الإصابات. الحالة الصحية لزوجة النجم الراحل أشرف عبد الغفور بعد تعرضها لحادث سيره على إثره توفي الفنان الشهير.

وأكد مصدر مقرب من عائلة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في تصريحات صحفية له، أن زوجته ووالدة النجمة ريهام عبد الغفور قد غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وأنها حاليًا في حالة جيدة ومستقرة.

وأكد المصدر إلى أن زوجة الراحل أشرف عبد الغفور علمت بوفاته بعدما كانت أخفت الأسرة عنها الخبر.

أبرز الحضور

وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وتقديم المواساة للفنانة ريهام عبد الغفور والأسرة، ومنهم الفنان تامر حسني والفنان كريم عبد العزيز والفنان محمد هنيدي والفنان القدير نبيل الحلفاوي والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنان سيد رجب والفنانة مروة عبد المنعم والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي.

الفنانة مي سليم والفنانة فيفي عبده والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها والفنانة بشري والفنان خالد سرحان والإعلامي محمد الغيطي والاعلامي طارق علام والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة هبة مجدي والفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة دينا والفنان القدير محمد أبو داوود والفنان تامر هجرس، وغيرهم الكثير من نجوم الفن والإعلام