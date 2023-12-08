آسر ياسين عن "شماريخ": بشارك في أعمال غير تجارية علشان حاببها.. وأعرف عمرو سلامة من 20 سنة

القاهرة - محمد ابراهيم - حل أبطال فيلم "شماريخ" ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة ON.

وكشفت أمينة خليل بداية تعارفها بالمخرج عمرو سلامة مخرج فيلم "شماريخ": قائلة: "اشتغلت مع عمرو سلامة قبل كدة في الشيخ جاكسون كام مشهد صغيرين وانبسطت جدا ومن وقتها بقينا أصحاب، وأكتر الحاجات اللى حسيتها في الفيلم وأثبتتلى إنى كنت صح إنى بثق فيه جدا وبثق فى رؤيته، وده مش دايما بيكون موجود، ولما كان بيحكيلى على الفيلم ورؤيته ودخلنى جوه العالم ده من وقتها وأنا عاوزة أعمل الفيلم".

وفي نفس السياق، قال آسر ياسين: "في أفلام لما بقراها بكون حابب أعملها مش عشان تجاريًا ولكن عشان حابب العمل وحابب السيناريو وتفاصيل العمل".

وأضاف: "أنا أعرف عمرو سلامة من واحنا في الجامعة كنت بعمل فيلم قصير وهو كان بيعمل مونتاج لفيلم لواحد صاحبنا كان عام 2003 روحتله البيت عشان بيعمل مونتاج، وكان بيعمل موسيقى الفيلم هانى عادل، ومن هنا ابتديت علاقتنا ومعرفتنا ببعض".

واستكمل حديثه قائلا: "اتعرفنا على بعض لغاية لما هو اشتغل وأنا اشتغلت واتقابلنا في أوديشن فيلم زى النهاردة وهو كان بيعمل الإخراج له، فكانت بداية حلوة إننا اشتغلنا سوا، وروحت ضيف شرف في فيلم لو مؤاخذة".

أحداث فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" يجمع فنانين مثل آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، تديره أحداث حول رؤوف، الابن غير الشرعي لتاجر المخدرات سليم أهل، يسعى رؤوف لاعتراف والده به ويشارك في أعمال قذرة، لكنه يجد نفسه في موقف صعب عند تكليفه باغتيال أمينة، والتطورات تأخذ منحى مختلفًا عندما يقع في حبها، في إخراج عمرو سلامة.

آخر أعمال آسر ياسين

كانت آخر أعمال آسر ياسين السينمائية فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضه في عام 2020، حيث شارك في بطولته إلى جانب يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.