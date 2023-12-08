نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيدرا عن أحداث غزة: "مش هنبطل كلام عن فلسطين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانه فيدرا عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الجارية في فلسطين، حيث شاركت منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.

منشور فيدرا



وعلقت على الأحداث قائلة: “اللي بيحصل في فلسطين مش هنتعود عليه ‏مش هيبقى 'نورمال'لما اليهود اتبادوا في أوروبا، ما سمحوش للعالم إنه ينسى. خلصت الاباة وهما بيبيدوا الفلسطينيين ولسه بيتكلموا على الهلوكوست”.

وتابعت قائلة: "‏احنا مش حنبطل كلام عن فلسطين ومش هنتاجر فيها زي ما الصهاينة تاجروا بالهولوكوست ‏فلسطين فلسطين!!!!!".





فيدرا تدعم القضية الفلسطينية





وشاركت فيدرا في مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة عبر موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي إنستجراموشاركت فيديو ظهر فيه عدد كبير من النجوم منهم يسرا وعمرو يوسف وأكرم حسني وهشام ماجد وكريم فهمي وشريف رمزي والمخرجةكاملة أبو ذكري وأمينة خليل وجومانا مراد وعمرو محمود يس وريهام ايمن والممثلة اللبنانية دارين حمزة النجمة فيدرا والتونسي محمد عليبن جمعة والفنانة التونسية عائشة بن احمد والاب بطرس دانيال وأيمن القيسوني والمخرجة اللبنانية نبال عرقجي والممثل اللبناني فؤاد يمين،ومجموعة من المؤثرين والإعلاميين الفلسطينيين الذين ظهروا فيه وهم يطالبون باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية والايطالية والألمانية بوقفقتل أهالي غزة ووقف الإبادة الجماعية كرسالة للعالم بلغاته المختلفة.





آخر أعمال فيدرا





ويذكر أن آخر أعمال فيدرا هو مسلسل "إيجار قديم" الذي عرض في أكتوبر من العام الماضى، من بطولة شريف منير محمد الشرنوبى،صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، علاء زينهم، محمد غنيم، ماريا أسامة، أحمد أبوزي وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.





وشاركت أيضًا في فيلم "العميل صفر" الذي عرض في السينمات خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرا ك، وهو من بطولة أكرم حسني،لبلبة، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، ليلى عز العرب، ونخبة من نجوم الفن.

والعمل فكرة الفنان أكرم حسني، ومن تأليف وائل عبدالله، ومن إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحاول أنيصبح مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل.