نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة: فكرة "شماريخ" من 2008.. وآسر ياسين: "مشهد النهاية الوحيد اللي ماتغيرش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل أبطال فيلم "شماريخ" ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON.

وكشف المخرج عمرو سلامة تفاصيل فيلم "شماريخ" قائلا: "فيلم شماريخ بعت فكرته لآسر ياسين في 2008، وقتها كنا بنصور مشهد في فيلم (زى النهاردة)، وحكيتله على الفكرة وحب الفيلم بس كان باحداث تانية خالص لكن التيمة واحدة".

وأضاف: "فكرة اسم شماريخ جت من قبل ما تكون هي دى أحداثه، والفيلم اتغير كتير على مدار 15 سنة، والفكرة بدأت معايا كان فى رواية شهيرة جدا كنت هاموت وأعملها فيلم، وقعدت أحاول اقنع الناس إنى مخرج وهعرف أعملها، ولقيت مخرج تانى عملها واضايقت جدا".

وتابع عمرو سلامة: "الفكرة فضلت جوايا وعملتها في فيلم قصير، وبعد ما عملتها حسيت إنى عاوز أعملها فيلم طويل، والموضوع بدأ من هنا".

وأشار آسر ياسين إلى أن أحداث الفيلم تغيرت ماعدا المشهد الذى بنى عليه الفكرة وهو مشهد النهاية".

فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" يجمع فنانين مثل آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، تديره أحداث حول رؤوف، الابن غير الشرعي لتاجر المخدرات سليم أهل. يسعى رؤوف لاعتراف والده به ويشارك في أعمال قذرة، لكنه يجد نفسه في موقف صعب عند تكليفه باغتيال أمينة، والتطورات تأخذ منحى مختلفًا عندما يقع في حبها، في إخراج عمرو سلامة

أخر أعمال آسر ياسين

كانت آخر أعمال آسر ياسين السينمائية فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضه في عام 2020، حيث شارك في بطولته إلى جانب يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.