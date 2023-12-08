الفنان أحمد حلمي يوجة رسالة لشقيقة الأكبر خالد حلمي

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي صباح اليوم، خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ونعت سالي حلمي، شقيقها الأكبر عبر حسابها على فيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".

نشر الفنان أحمد حلمي صوره له مع أخيه من خلال الحساب الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام وكتب عليها رساله حب لأخيه قائلا، أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا فى النظارة... أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. يا سلاااام.. ياما خلانى أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا.. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالودة".

أخوات أحمد حلمي

و يذكر أن ولد أحمد حلمي في مدينة بنها، محافظة القليوبية، وهو الابن الأوسط بين 3 إخوة: "خالد"، و"أحمد"، و"سالي".

و عاش في المملكة العربية السعودية عدة سنوات بسبب عمل والده هناك، حيث سافر إلى السعودية في سن السادسة، ودرس في مدينة جدة وعاش هناك 10 سنوات قبل أن يرجع إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبعد ذلك بأكاديمية الفنون.

تخرج حلمي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور، بدأ عمله كمهندس ديكور لفترة، ثم مخرجًا لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، ثم مذيع في القناة الفضائية المصرية في برنامج دربكة، ثم في برنامج لعب عيال، ونجح بعدها فاتجه للتمثيل وقام بأول أدواره في فيلم عبود على الحدود، حيث شارك الممثل علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز البطولة ولفت المتابعين بأدائه الكوميدي.

زواج حلمي

و تزوج من الممثلة منى زكي عام 2002 م، ولديه منها 3 أبناء: لي لي، وسليم، ويونس.