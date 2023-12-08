الفنان أحمد حلمي يعلن عن موعد عزاء شقيقة خالد حلمي

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي صباح اليوم، خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ونعت سالي حلمي، شقيقها الأكبر عبر حسابها على فيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعوا له في هذه الجمعة الكريمة".

و نشر الفنان أحمد حلمي أيضا منذ قليل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» خبر الوفاة و موعد و مكان العزاء .

وعلق قائلًا:-

توفي إلي رحمة الله أخويا / خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر، نسألكم الدعاء.

نشأة أحمد حلمي

ولد أحمد حلمي في مدينة بنها، محافظة القليوبية، وهو الابن الأوسط بين 3 إخوة: "خالد"، و"أحمد"، و"سالي".

و عاش في المملكة العربية السعودية عدة سنوات بسبب عمل والده هناك، حيث سافر إلى السعودية في سن السادسة، ودرس في مدينة جدة وعاش هناك 10 سنوات قبل أن يرجع إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبعد ذلك بأكاديمية الفنون و تخرج حلمي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور.

و بدأ عمله كمهندس ديكور لفترة، ثم مخرجاً لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، ثم مذيع في القناة الفضائية المصرية في برنامج دربكة، ثم في برنامج لعب عيال، ونجح بعدها فاتجه للتمثيل وقام بأول أدواره في فيلم عبود على الحدود، حيث شارك الممثل علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز البطولة ولفت المتابعين بأدائه الكوميدي.