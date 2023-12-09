انت الأن تتابع خبر وفاة شقيق الفنان احمد حلمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي خالد حلمي، شقيق الفنان المصري أحمد حلمي، إثر أزمة قلبية تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الجمعة.



وكشفت أسرة الراحل أن تشييع جثمان الفقيد سيكون في مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بموقع عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم.



ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر عبر حسابها على "فيسبوك" قائلةً: أخي خالد حلمي في ذمة الله، أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة.



يذكر أن الراحل هو الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمي، وتربطهما علاقة قوية، حيث كان الأخير ينشر صورًا تجمعهما سويًا بشكل دائم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .