حاتم صلاح: "هناك كيمياء بيني وبين محمد محمود.. ولم أتوقع نجاح "على باب العمارة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل فريق عمل مسلسل “على باب العمارة” ضيوفا على برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع عبر شاشة on، وتحدث حاتم صلاح بطل العمل عن العديد من الأشياء وأدلى بالكثير من التصريحات.

تصريحات حاتم صلاح

وقال إنه سعيد بالتعاون مع جميع فريق العمل لافتا إلى أنه هناك كيمياء بينه وبين الفنان محمد محمود.

وأضاف: "مبسوط بالعمل للمرة الثانية مع المؤلف مصطفى حمدى بعد فيلم "شلبى" الذى عرض مؤخرا في دور العرض السينمائى "كونه يضع دائما الفنان في موقف، كما أننى سعدت بالعمل مع المخرج خيرى سالم الذى يتمتع بخفة دم".

كما تحدث أيضا خلال اللقاء عن معيشته مع الكلاب وقال:" أنا عايش مع الكلاب، علموني الرحمة والتسامح، عندي كلبتين بيناموا جمبي على السرير، وفي واحدة منهم اخدتها معايا المسرح، كان عندي كلاب كتير بيتجوزوا ويخلفوا، وكنت بضطر أنظف البيت بشكل كبير بسببهم، وكنت لازم أرضع الكلاب الصغيرة منهم كل ساعتين".

مسلسل "على باب العمارة"

يذكر أن يعرض حاليًا، لـ حاتم صلاح مسلسل على باب العمارة عبر منصة watch it، ويجسد حاتم صلاح شخصية عوض البواب الذي يتعرض خلال عمله لبعض المواقف الكوميدية مع سكان العمارة.

ويعد على باب العمارة هو أول بطولة مطلقة للفنان الكوميدي حاتم صلاح، الذي تألق خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل الصفارة مع النجم أحمد أمين، ومسلسل على باب العمارة مكون من 10 حلقات، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

أبطال مسلسل "باب العمارة"

ويشارك في بطولته محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في مسلسل على باب العمارة، منهم النجم أحمد أمين، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.