نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل أحمد عز وزينة يجرى عملية جراحية بعد إصابة ذراعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى نجل الفنانة زينة والنجم أحمد عز عملية جراحية حيث أعلنت ذلك من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

وحرصت على إخفاء وجهه كالمعتاد في نشر جميع صورها معهما.

وكانت زينة أعلنت عبر أستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن إصابة أحد نجليها التؤام في ذراعه، في ذراعه اليمنى خلال اللعب مع زملائه في المدرسة، حيث سقط وتعرض لـ الإصابة، وذهب للمستشفى لتركيب الجبس وتلقي العلاج، وطالبتزينة جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

العتاولة

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة زينة على مسلسل العتاولة رفقة الفنان أحمد السقا، والذي سيُعرض خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، هدى الأتربي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد الإسكندراني، الذي انتهت مؤخرًا من تصويره بجانب الفنان أحمد العوضي، ويشاركهم البطولة صلاح عبد الله، محمود حافظ، انتصار، حسين فهمي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف وعن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمالها

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة زينة هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصامالسقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر،