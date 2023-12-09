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غدًا.. سلسلة وهابيات تضئ معهد الموسيقي العربية

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أحمد جودة - القاهرة -  يقام حفل ضمن سلسلة وهابيات بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للفرقة القومية العربية للموسيقي في الساعة الثامنة مساء غدًا الأحد الموافق 10 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقي العربية.

سلسلة وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية 

 

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها:" انت عمري، همسة حائرة، نبتدي منين الحكاية، قلبي بيقولي، خايف أقول، سهرت منه، حمال الأسية، لولا الملامة، دارت الايام "، أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام وريم كمال.

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نبذة عن حفلات وهابيات

 

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى بالاضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الابداع العربى.

حفل الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب 

 

من ناحية أخرى، أحيا المركز الثقافي القومى بالأوبرا أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ليلة بعنوان "وهابيات" بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بمعهد الموسيقى العربية، بمشاركة الفنانين ريم كمال وأحمد صبري ومحمد متولي وندى غالب وتقدم فيها الفرقة فاصلًا من أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب.

 

كما تقدم الصوليست المصرية عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة، حفلًا موسيقيًا مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني  بقيادة المايسترو العالمى فلاديمير فيدوسييف، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

 

وتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات الموسيقية العالمية وهي رقصات بولوفيتسية لالكسندر بورودين، سيمفونيا كونشرتنتى للفيولينة والفيولا والأوركسترا لفولفجانج إماديوس موتسارت والسيمفونيه رقم 1 لبيوترايليتش تشايكوفسكى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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