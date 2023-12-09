انت الأن تتابع خبر سبب تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان للعام القادم.. مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع المتابعين معرفة سبب تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان إلي العام القادم، وهي من الأشياء الذي تم الإعلان عنها مؤخراً لكلاً من يريدون حضورها والحصول على التذاكر الخاصة بها، وذلك لأنها من الحفلات المميزة الخاصة بها.

سبب تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان

وأصدرت الشركة المنظمة للحفل سبب تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان إلى العام المقبل، وهي كان من المقرر لها أن تقام في لبنان يوم 28 ديسمبر 2023، وتم تأجيله والسبب هو تفاقم الكثير من الأحداث التي توجد في القضية الفلسطينية، ويتم تحديد موعدها الجديد في بداية عام 2024، ويأتي هذا التأجيل بعدما أجلت حفلها الأول في الكويت بسبب نفس الأحداث.

خلافات بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وحدث خلاف وتوتر في العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب في الأيام الماضية، وهذا حدث أثناء تواجدهم في الرياض في المملكة العربية السعودية، وهي من الأشياء الذي أثارت حالة من الجدل الواسع وتساءل الجماهير عن سبب الخلاف الذي حدث بينهم.

وأكد أحد المصادر أن السبب وراء هذا الخلاف الذي حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وهو تدخل زوجها الفنان حسام حبيب في الأعمال الفنية الخاصة بزوجته، وهذا ما أدي إلى حدوث الخلاف الشديد بين الطرفين.

وطلب الفنان حسام حبيب أن تؤجل الحفل الغنائي للفنانة شرين عبد الوهاب من خلال الشركة المنظمة للحفل، وهذا بدون أن يعود إلى شيرين أو استشارتها في هذا التأجيل الأخير الذي حدث، وهي من أبرز الأشياء الذي تسببت في حدوث الخلاف بينهم مؤخراً.