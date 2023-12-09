بعد وفاة شقيقه.. أحمد حلمي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد حلمي، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد تشييع جثمان شقيقه الأكبر “ خالد ” الذي توفى أمس الجمعة ودفن بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت في بنها.

عزاء شقيق أحمد حلمي

كان قد أعلن أحمد حلمى عن خبر وفاة شقيقه الأكبر عبر حسابه الشخصى على موقع “فيسبوك” ونوه عن استقباله العزاء في شقيقه الراحل غدًا الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

انهيار أحمد حلمي أثناء صلاة الجنازة على شقيقه

وانهار أحمد حلمي داخل مسجد ناصر في بنها بمحافظة القليوبية، خلال صلاة الجنازة على شقيقه خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

منى زكي تحرص على حضور مراسم تشييع جثمان شقيق زوجها

كما حرصت الفنانة منى زكى على مواساة زوجها في وفاة شقيقه، وحضرت مراسم تشييع الجثمان وانهارت أثناء مواساة زوجها وأفراد الأسرة بالمقابر.

نعي شقيقة أحمد حلمي

كما نعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

وفاة شقيق أحمد حلمي

يذكر أن شقيق أحمد حلمي كان يعمل مديرًا عامًا بالجهاز المركزى للمحاسبات وقد أجرى جراحة قلب مفتوح مؤخرًا، وأصيب بأزمة قلبية فجر أمس الأول وتوفى قبل أن يتم نقله للمستشفى.