بعد عرضه بيومين.. فيلم "شماريخ" يحقق 3 مليون جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “شماريخ”، نجاحًا كبيرًا، منذ عرضه بالسينمات، حيث بلغت إيراداته في يومين 3،457،419 جنيهًا.

أبطال فيلم “شماريخ”

فيلم "شماريخ" يجمع فنانين مثل آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، تديره أحداث حول رؤوف، الابن غير الشرعي لتاجر المخدرات سليم أهل. يسعى رؤوف لاعتراف والده به ويشارك في أعمال قذرة، لكنه يجد نفسه في موقف صعب عند تكليفه باغتيال أمينة، والتطورات تأخذ منحى مختلفًا عندما يقع في حبها، في إخراج عمرو سلامة.

مصطفى درويش

وأهدى صناع فيلم "شماريخ "العمل للنجم الراحل مصطفى درويش حيث كان هذا العمل هو آخر أعماله الفنية، والتي عرضت من بعد رحيله، حيث رحل قبل الإنتهاء من تصوير جميع مشاهده في العمل.

التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل

ويمثل شماريخ التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل، حيث اجتمعا من قبل في فيلم صاحب المقام في 2020، كما ظهرت أمينة ضيف شرف ضمن أحداث فيلم فرقة الموت الذي يقدم بطولته أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.

مشاركة آسر ياسين في فيلم “صاحب المقام”

وفي سياق آخر، شارك آسر ياسين، مؤخرًا فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضه في عام 2020، حيث شارك في بطولته إلى جانب يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.