نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات طوني خليفة في برنامج " حبر سري " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الإعلامي طوني خليفة، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد استضافته في برنامج "حبر سري " مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على شاشة القاهرة والناس الفضائية، حيث تحدث عن حقيقة إصابته بورم خبيث وزواجه من هيفاء وهبي، لذلك نستعرض أبرز تصريحاته في السياق التالي.

حقيقة إصابة طوني خليفة بورم خبيث

كشف الإعلامي طوني خليفة، حقيقة انتشار شائعة إصابته بورم خبيث، موضحًا أن انتشار هذه الشائعة هو ظهور إعلامي له حليق الرأس، منوهًا بأنه كان في آخر حلقة بالموسم على "القاهرة والناس" وحلق شعره وسافر إلى لبنان لقضاء الإجازة.

وأوضح أنه ظهر مع المذيع اللبناني نيشان في أحد برامجه حليق الشعر وبعدها انتشرت شائعة أنه مصاب بورم خبيث، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا تؤذيه وكل شخص معرض لهذا المرض.

وتابع: هذه الشائعات غريبة وجعلت الجميع يحزن علي، موضحًا أنه في نفس هذا الظهور حليق الشعر تحدثوا عنه بأنه اعتنق الإسلام وذهب لقضاء العمرة، مؤكدًا أن كل هذه شائعات ظهرت في توقيت واحد.

حقيقة زواج طوني خليفة من هيفاء وهبي

كما كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة، حقيقة الأخبار التي انتشرت عن زواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مازحًا: "ياريت.. ده الحلم العربي"، موضحًا أن زوجته اعتادت مثل هذه الشائعات المرتبطة به.

وأوضح أن هذه الشائعة انتشرت قبل زواجه، وذلك بسبب جلوسه بجانب هيفاء وهبي في إحدى المناسبات، وتحولت لشائعة وانتشرت بكثرة.

وأشار إلى أنه تعرض للعديد من الشائعات، متابعًا: "ولو كان له فرصة الارتباط بأخرى سيختار الارتباط بهيفاء وهبي".

وأكد طوني خليفة، أنه يحب عائلته ويحافظ عليها، ودائمًا كان علاقته في الوسط الفني لا تتخطى الصداقة.

طوني خليفة يكشف نجمة لبنان الأولى

قال طونى خليفة، إنه لا توجد نجمة أولى في لبنان، واعتبر أن لقب نجمة لبنان الأولى كلمة أكبر من الفنانات الثلاثة اللاتي يُسأل عنهن.

وأضاف: "عندما نتحدث عن نجمة لبنان الأولى نقول السيدة فيروز والقيمة التي تملكها"، معتبرا أنه لا يمكن مقارنة الثلاثي بها بأي حال من الأحوال.

رأى طوني خليفة في انتشار المثلية الجنسية

واستفاض طوني خليفة في الحديث عن موضوع المثلية الجنسية وانتشارها في المجتمعات، وقال: كل إنسان حر بحياته، وإذا كنا ضد المثلية وإذا عايزين يعيشوا الحياة ولكن متفرضوهاش على الناس بهذا الشكل المستفز وتستفز الآخرين، والاستفزاز يولد الكراهية والعدائية.

وتابع طوني خليفة: وهناك إصرار على هذه المواجهة مع المثليين وهذا الموضوع فيه لغط هل المثلية اختيار أو مرض ولكن المجاهرة بهذه الطريقة مستفزة، وأنا ضدها ولكن أنا بالمقابل ضد التعرض بشكل عنصري لهم.