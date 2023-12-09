نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 3 سنوات.. نبيلة عبيد تعود للدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد عن تفاصيل عودتها للدراما مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات، حيث ستعود بعمل جديد مع المخرج خالد الحجر.

تصريحات نبيلة عبيد

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد في تصريحات تلفزيونية لها عن عودتها للدراما قائلة: "بشتغل حاليًا على قصة درامية من إخراج خالد الحجر، ولسه بنحضر في الاستعدادات الأولية له، وموصلناش لمرحلة التنفيذ، ولكن هيكون له أهمية كبيرة لما يظهر للنور".



أما عن تفاصيل شخصيتها خلال أحداث المسلسل، فصرحت نبيلة عبيد: "المسلسل هيكون مفاجأة لجمهوري، مقدرش اتكلم عنه حاليًا لأنه لسه في مرحلة التجهيزات".



آخر أعمال نبيلة عبيد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة والذي شاركت فيه عام 2020، ودارت أحداث المسلسل حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن الأن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة يضم مجموعة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، نبيلة عبيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.