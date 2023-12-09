إنجي المقدم: "بلعب رياضة وبشتغل على نفسي".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إنجي المقدم دورها في مسلسل «ريفو» بندوة مهرجان ميدفيست مصر.

انجي المقدم تشيد بمسلسل ريفو

وأشادت إنجي المقدم خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، بندوة مهرجان ميدفيست مصر، حيث علقت قائلة: «كانت جميلة واتكلمنا فيها عن العوامل النفسية اللي تقدر تغير في مجتمعنا بالشكل الإيجابي».

أبرز ممارسات وهوايات انجي المقدم

وبشأن أعمالها المقبلة، نوهت إنجي المقدم قائلة: «الفترة دي معنديش أعمال جديدة وبطور من نفسي وبلعب رياضة، واشتغل على نفسي واقعد مع أولادي».

نجوم مسلسل ريفو



شارك في بطولة مسلسل ريفو كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل.

أحداث مسلسل ريفو 2

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل ريفو حول رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على امل ان تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من احداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لاعضاء الفرقة الاربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجات جديدة.