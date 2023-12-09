صدقي صخر: مسلسل "ريفو" أثر نفسيًا في الشباب كثيرًا.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنانان أمير عيد، صدقي صخر، تفاصيل دورهم في مسلسل «ريفو» بندوة مهرجان ميدفيست مصر.

تجربة أمير عيد في مسلسل "ريفو"

من ناحيته، أضاف أمير عيد خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن تجربة ريفو أضافت له كثيرًا في مشواره الفني، معلقًا: حاليًاعندي تركيز أكبر على الغناء، ولو جالي دور هعمله.

صدقي صخر يوضح أبرز الموضوعات الذي ناقشها مسلسل "ريفو"

بدوره قال الفنان صدقي صخر: «الندوة بتتكلم عن الصحة النفسية وعلاقتها بالحقيقة، والتمثيل مهنة فيها ضغوطات كتير، وريفو بيناقش موضوعات كثيرة تتعلق بالصحة النفسية».

وتابع صدقي صخر قائلًا: «السيناريو بيحكي قصة خيالية والمشاهد بيصدق الخيال دا، وأنا بنتمي وبحب الخيال دا وبراعي مدى التأثير دا فيا، وناس كتير تأثروا بالمسلسل وأخذوا خطوات ايجابية عشان يتعالجوا نفسيًا».

صدقي صخر يشيد بطاقم مسلسل ريفو

واختتم: أشيد بطاقم العمل للمسلسل ومبسوط بردود الأفعال لدوري، واللي تابع جزئين المسلسل هيعرف إجابة كل سؤال متعلق بالنفسية.

نجوم مسلسل ريفو

يشارك في مسلسل ريفو، عدد من نجوم الفن والنجوم الشباب ابرزهم: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل.

