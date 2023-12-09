حلقة عمل حول العلاج بالفن بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور حلقة عمل بعنوان (العلاج بالفن) قدمها أحمد عثمان مدرس الإعلام الرقمي في قسم الاتصال الجماهيري بالجامعة التقنية، واستهدفت طلبة التربية الخاصة من ذوي الهمم بمدرسة البراعم بصور. وقد ركزت حلقة العمل على الجانب التطبيقي وشملت محورين أساسيين، تضمن المحور الأول (الطباعة اللونية) وهو نشاط يهدف الي التنفيس عما بداخل الطفل، من خلال اختيار المجموعات اللونية، والممارسات الفنية الفردية والجماعية، حيث تستخدم مثل هذه الأنشطة في التحليل النفسي لفهم شخصية الاطفال. أما المحور الثاني فكان عن (كيفية الطباعة ونقل الصور الفوتوغرافية إلى الأكواب الزجاجية والعلب البلاستيكية والشموع بطريقة يدوية مبسطة) ويندرج هذا النشاط تحت أنشطة العلاج بالفن المهني، وهو يفيد في تعليم الطلبة بعض الحرف والمهارات اليدوية التي تساعدهم في الاعتماد على ذواتهم وتعزيز الثقة بالنفس.

والجدير بالذكر أن أحمد عثمان شارك بورقة بحثية في المؤتمر الدولي الأول للتربية الفنية بجامعة السلطان القابوس عن أهمية رسوم الماندالا في خفض العدوانية للأطفال الأيتام من سن 4 إلى 6 سنوات.

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