انت الأن تتابع خبر وائل جسار يقدم أغنية لفيلم الاسكندراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان اللبناني وائل جسار، عن تقديمه أغنية جديدة في فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي وزينة.



وخلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "مساء الإمارات"،قال جسار إن خالد يوسف تواصل معه بشكل مباشر وطلب منه تقديم الأغنية؛ إذ سيتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور واستحسانهم.



وحول أحدث أعماله الفنية، كشف جسار عن وجود أغنية جديدة يستعد لطرحها بطريقة "الفيديو كليب"، إذ تحمل اسم "كل وعد"، وحرص على تقديمها بتفاصيل جديدة ومميزة.



وأدّى خلال البرنامج مقطعاً من الأغنية للمرة الأولى، والتي تقول كلماتها: "كل وعد وعدتهولك هوفيهولك متخافيش/ كل حلم هييجي وقته وبأوانه متقلقيش/ مش هقصر يوم معاكي صدقيني/ اجمدي دا أنا بقوى بيكي ما تضعفيش".



ولفت جسار إلى أنه سيتم طرح الأغنية بمجرد هدوء الأوضاع في غزة: "ننتظر هدوء الأحوال في غزة وفلسطين الحبيبة، ورجوع الأحوال أفضل من السابق وعندها سنطرح الأغنية، ونتمنى النصر للشعب الفلسطيني العظيم".



وتطرق الفنان اللبناني خلال اللقاء للحديث عن مشاركته بحفل "ليلة الدموع" الذي أُقيم بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، معربا عن سعادته العميقة لتواجده مع الجمهور.



وأكد حرصه حينها على تقديم بعض الأغاني التي تتمتع بإحساس جيد وقريب من الجمهور، وكان بينها "غريبة الناس، ومشيت خلاص"، اللتين حققتا نجاحاً كبيراً، كما وجه رسالة شكر لجميع القائمين على تنظيم الحفل.



وبالعودة لفيلم الإسكندراني، تدور أحداثه حول أسرة الحاج "علي الإسكندراني" تاجر الأسماك الشهير، الذي يقدم الخير والمساعدة لجميع المحتاجين، ولـ"علي" ولد يدعى "بكر" يضعه بالكثير من الأزمات والمشاكل بسبب غيرته من ابن عمه "يونس" الذي يدير أعمال والده.



ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم مصر بينهم: عصام السقا، أحمد العوضي، زينة، ومحمد رضوان، وانتصار، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج خالد يوسف .