نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات طوني خليفة في حبر سري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الإعلامي طوني خليفة تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد استضافته في برنامج حبر سري والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس وذلك بسبب تصريحاته المثيرة التي أدلى بها أثناء الحلقة

أبرز تصريحات طوني خليفة

كشف طوني خليفة، سبب انتشار شائعة إصابته بورم خبيث، موضحًا سبب انتشار هذه الشائعة هو ظهوره في آخر حلقة بالموسم على القاهرة والناس وحلق شعره وسافر إلى لبنان لقضاء الأجازة.

كما أوضح طوني خليفة، أنه ظهر مع المذيع اللبناني نيشان في أحد برامجه حليق الشعر وبعدها انتشرت شائعة أنه مصاب بورم خبيث، قائلًا: هذه الشائعات غريبة وجعلت الجميع يحزن علي، موضحًا أنه في نفس هذا الظهور حليق الشعر تحدثوا عنه بأنه اعتنق الإسلام وذهب لقضاء العمرة.

أعرب الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عن ندمه بسبب إحراج بعض من ضيوفه، ومنها إحراج الفنانة هيفاء وهبي وجعلها تبكي، قائلًا: كنت جديد في الإعلام ومندفع وأريد إثبات نفسي، لذلك كنت قاسيا معها بعض الشيء حينما سألتها هل ترى ابنتها أم لا، متابع: صحيح أغلب شهرتي صنعت من بكاء هيفاء في هذا اللقاء، لكن الآن أرى أنه لم يكن هناك داع لإحراجها بهذا السؤال.

وأضاف الإعلام يطوني خليفة: «طبعًا كنت أريد أن أقوم بالتجربة دي، موضحًا أنه قام بالسؤال عن إمكانية أدائه للعمرة، لكن أكد الجميع أنه لا يحق له، مؤكدًا أنه كان يريد خوض مثل هذه التجربة الدينية، وتعمق وقرأ القرآن الكريم ففكر في قيامه بهذا العام.

طوني خليفة على سؤال من هو الإعلامي الأعلى أجرًا قائلًا:«عمرو أديب طلع وهو الأعلى أجرًا وعنده ظروفه الخاصة وعنده متابعة وإعلانات على قناته وبيشتغل مع ناس معهم فلوس تدفع وبرنامجه من أقوى البرامج الموجودة»، مضيفًا: احنا في هذا الوضع نطمح لو في حد ناجح كلنا ننجح مش نكسر الناجحين».

كما تحدث طوني خليفة عن أنه مؤمن بالموت وأن كل شئ يأخذ وقته وينتهي، قائلًا: كل شيء في الحياة له نهاية وأنا مؤمن بذلك، لكني أخاف على عائلتي وأولادي من بعدي، وهو أكثر شيء أخاف عليه.

وتابع الإعلامي اللبناني طوني خليفة أنه تم مهاجمتهم طوال مشواره المهني، قائلًا: تمت محاربتي كثيرا في مشواري المهني، من دون سبب، وعلاقتي دائما ما تكون الند بالند، ودفعت ثمن ذلك»

وردًا على سؤال المذيعة أسما إبراهيم عن مسألة المساكنة التي قام بتجربتها العديد من المشاهير، قائلا: «مش مع تجربة المساكنة واتمسك بمقاييس المجتمع وكلنا عندنا ثغرات وسقاطات ويفضل نعملها بالمستور ولكن أنا ضد المجاهرة وإذا بليتم فاستتروا ومحدش يقول معنديش معاصي.

وتابع: «كل بشر معرض للخطأ ولما يغلط ميكونش قدوة بالغلط قياسا لتقاليد المجتمع»، مضيفًا: «أنا بالنسبة لي المساكنة غلط وممكن اعملها بس في السر مش العلن، ومربي أولادي على الصح والغلط ولو اخطأ انصحه».

وأشار الإعلامي طوني خليفة إلى أن: جميع الأديان تركز على مكان واحد وهو تطبيق كلمة الله»، واضاف خليفة أن: «الدين اختيار وهدف جميع الأديان السماوية هو المعاملة والأخلاق.

وفجأ الإعلامي طوني خليفة الإعلامية أسما إبراهيم بعرض على الهواء، بعرضه عليها فكرة برنامج جديد يمكنها تقديمه، قائلًا: «عندي فكرة برنامج حلوة ليكي يعرض فى دبي على قناة المشهد، وردت عليه الإعلامية أسما إبراهيم قائلة: أنت جاي تخدني من بيتي، وأنا أكيد يشرفني استأذن قناتي وبيتي ولو وافقوا معنديش مشكلة.

علق الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن تصرحات الفنان بيومي فؤاد في السعودية بنهاية عرض "زواج اصطناعي" والتي سببت له انتقادات عديدة وموجة غضب ضده من قبل الجمهور المصري.

وخلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس قال طوني خليفة " اللي حصل مع بيومي فؤاد حصل في إطار شغله، وأنا حصل معايا موقف مشابه لما اتطلب مني أنقل مهرجان ضيافة على قناة المشهد وكان بيتضمن أغاني كتيرة فتجنبت أعرض الأغاني علشان أحداث غزة ونقلت مقتطفات... أنا قدرت أتصرف كدا غيري بيتصرف بطريقة تانية".

مواعيد عرض برنامج حبر سري



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برنامج حبر سري تقوم بتقديمه الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ عرضه والذي تستضيف فيه أسما ابراهيم العديد من نجوم الفن والرياضة.