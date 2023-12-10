بعد ختامه أمس.. أمينة خليل توجه رسالة شكر لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت النجمة أمينة خليل رسالة شكر لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشاركت أمينة مجموعة من الصور خلال تواجدها على الريد كاربت مع نجوم المهرجان، وشكرت من خلالها إدارة المهرجان قائلة: “انتهت أمس الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، استمتعت بأفلام عالية المستوى وكانت تجربتي كعضوة في لجنة التحكيم ثرية إلىأقصى حد”.





وتابعت: “شكرا لإدارة المهرجان على حسن الضيافة والتنظيم وكل الأمنيات بالتوفيق للسينما السعودية التي حققت تطورا ملحوظا في زمن قياسي”.

عرض فيلم شماريخ في السعودية





عرض فيلم “ شماريخ” في السعودية ضمن قائمة أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قبل أن يعرض في العرض الخاص في مصر.





طاقم عمل “شماريخ”

فيلم "شماريخ" يجمع فنانين مثل آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، تديره أحداث حول رؤوف، الابن غيرالشرعي لتاجر المخدرات سليم أهل. يسعى رؤوف لاعتراف والده به ويشارك في أعمال قذرة، لكنه يجد نفسه في موقف صعب عند تكليفهباغتيال أمينة، والتطورات تأخذ منحى مختلفًا عندما يقع في حبها، في إخراج عمرو سلامة.





تفاصيل فيلم "شماريخ "

وفيلم "شماريخ" فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، تدور أحداثه عن رجل يحيا في الظلام في رحلته للتطهر، ولديه مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل محامية، وهذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله.





أعمال قادمة لـ أمينة خليل





وانضمت الفنانة أمينة خليل لفريق عمل مسلسل "الكبير أو ي" الجزء الثامن للنجم احمد مكي والذي من المقرر عرضه خلال السباقالرمضاني المقبل.

ويجري حاليًا الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي جلسات عمل للتحضير للجزء الثاني والاتفاق على كافة التفاصيل من معاينة أماكن التصوير، والأبطال المشاركين في هذا الجزء لبدء تصوير أولي مشاهد العمل.





ويذكر أن تشارك أمينة في فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، وتدور أحداثه في إطار صعيدي اكشن حول خط الصعيد، والعمل من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، أمينة خليل، عصام عمر، سماح انور، فريده سيف النصر، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

آخر أعمال أمينة خليل

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل هو مسلسل "الهرشة السابعة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حقق مسلسل الهرشة السابعة نجاحًا كبيرًا إشادات واسعة من قبل الجمهور والفنانين، وتصدرت بعض مشاهد تريند تويتر والفيسبوك وجوجل، واستطاع المسلسل أن يدخل قلوب الجمهور نظرًا لقرب أحداثه من أحداث الحياة اليومية والأجيال الجديدة، ونال إعجاب فئة كبيرة من الجمهور الشباب.