أحمد عبد العزيز: المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني.. وهيبقى في إقبال كبير من الناس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان أحمد عبد العزيز، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" التي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة المحور.

وقال عبد العزيز إن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطني على كل مصري، وواجب على كل مصري النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتابع: "تختلف الانتخابات الحالية عما سبق في ظل المصداقية والنزاهة والشعور بالمسؤولية العامة تجاه الوطن".

ونوه على أن الأحداث في غزة ألقت بظلالها على مصر، قائلا: "المصريون صوتهم غالي وإن شاء الله ستشهد الانتخابات زخم وإقبال كبير".

أخر أعمال أحمد عبد العزيز

ومن ناحية أخري،شارك الفنان أحمد عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الكتيبة 101" التي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة، وتدو أحداثها حول دور الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، تبدأ قصة المسلسل في 28 يناير 2018، حين هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، بطولة: آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، بهاء ثروت، أحمد صلاح حسني، خالد الصاوي، وفاء عامر، وليد فواز، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، لبلبة، كريم فهمي، محمد رجب، الطفلة ريما مصطفى، يوسف عثمان، محمود عبد المغني، يوسف عمر، محمد سامي، طاهر الحكيم، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.