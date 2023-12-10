وليد فواز يروج لمسلسل "العودة" بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان وليد فواز لمسلسل “ العودة” من خلال نشره صور مع أبطال العمل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب وليد فواز: "كواليس طيبة من العودة Essam Elsakka Ahmed Waly، Hamza El Eily.

أبطال العمل

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف،محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور، والعمل من تأليف أمينجمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدىويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

قصة العمل

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بينالحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحثتتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجحعلاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب

كما تصدر اسم مسلسل “العودة” محرك بحث "جوجل" مما جعل الجمهور يبحث عن موعد عرضه، وتدور أحداثه في الصعيد، حيث يقدم شريف سلامة شخصية “آدم” الذي يقوم برحلة للبحث عن شقيقه، من خلال البرومو الرسمي لمسلسل العودة ظهر أن شريف سلامة أضطر للذهاب إلى الأقصر، كما فشل شريف سلامة في علاقته حبه بـ تارا عماد، ويناقش مسلسل العودة عدة قضايا مجتمعية تشغل الرأي العام، يتكون من 30 حلقة.