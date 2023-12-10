نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة العاشرة من "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل 'العودة' بطولة الفنان شريف سلامة مشاهد مثيرة، حيث بدأت الحلقة بدخول آدم - شريف سلامة - إلى منزل هاشم - حمزة العيلي - واكتشافه لشقيقه يحيى - تامر نبيل - المختفي.

واندلع توتر بين آدم وهاشم مما دفع آدم لتسجيل ما حدث، مما أدى لرحيل هاشم عن المكان."

يجلس يحيى وآدم ليتحاورا حول فترة اختفاء يحيى ويحكي يحيى لآدم كافة تفاصيل ما حدث له، لكنه ينكر هذا أمام جهات التحقيق ويُصرّح بأنه كان في رحلة.

في نفس السياق، تتوجه سلمى إلى كيان وتعتذر لها عن اتهام آدم بعلاقة مع فتاة في القاهرة، وتحاول إقناع كيان بقبول فهيم."

يتوجه علام إلى أحد موظفيه للاستفسار حول أتيليه سلمى، ويفاجأ بأن تصريحاتها تم إيقافها بسبب شقيقها جمال - أحمد والي. يبادر علام إلى التواصل مع سلمى لمعرفة السبب وراء توقف شقيقها عن إصدار التصريحات في الأتيليه."

العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

يذكر أن منصة watch it تعرض على شاشتها مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل، وأيضا مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم وعدد كبير من الفنانين الشباب وإخراج حسام على.