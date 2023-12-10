نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حودة بندق يتصدر تريند يوتيوب بـ "أنا لسه بفتكرك " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب الشعبي حودة بندق تريند تطبيق الفيديوهات العالمي يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية “أنا لسه بفتكرك” والتي طرحها منذ يومين عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





واقترب بندق من تحقيق الـ 150 الف مشاهدة ليحتل بها المركز العاشر ضمن قائمة الأكثر بحثًا واستماعًا على يوتيوب.





تفاصيل أغنية “أنا لسه بفتكرك”





وأنا لسه بفتكرك غناء حودة بندق وكلمات محمود سوستا.





كلمات أغنية "أنا لسه بفتكرك"





كلمات الاغنية :





رضيت بالهم بس الهم مش راضي بيا

ايامي مش بتعدي اوجاعي هي هي

مبقتش عارف دا ذنب ولا انا مدعي عليا

عايش ف فيلم ودوري فيه ابقا الضحيه

….

خيال مائته تملي اصحابي نسياني

مليش صحاب انا كل اصحابي كرهاني

بقيت بفضفض ف المرايا اكمني وحداني

بشوف واحد ف مرايتي واقف يبكي علشاني

…

يارب عيني انا جبت اخري مش قادر اتحمل

تعبان يارب مبقاش في صبر بالعافيه انا مكمل

عجزت بدري من صغر سني شقيان ومتبهدل

مع نفسي بحكي منا لما بشكي بيقولو بيمثل

…

احساسي اني هموت صغير مش سايبني

انا شامم ريحه الموت نحوا بيراقبني

خوفي من الموت علي فجأه دا اللي يا ناس راعبني

مبقتش انام تفكيري ف اللي انا فيه تاعبني

…

بقيت غريب بين ناس كان المفروض مليش غيرهم

مليش مكان وسط اللي مفروض ان انا منهم

فجأه اتنسيت من ناس قضيت حياتي وانا بينهم

ايوه اتغبيت علشان وفيت وياريت ما حبيتهم

…

باب الصحاب قفلتو ورميت مفتاحو

وبعدت عنهم يارب بس ف بعدي يرتاحو

وان كان عليا انا مش حزين عشان خلاص راحو

وازعل ليه بس وعلي مين دول هم وانزاحو

…

انا لسه بفتكرك وبفتكر اللي بينا

وقلبي رافض يقبل اننا اتفارقنا

اختارتي غيري ف ثانيه ونسيتي حياتنا

كل اما يسأل قلبي عنك اقول باعتنا

…

وحشاني ليه وازاي يقلبي بقيت تحنلها

انساها بس بلاش يا قلبي تنسا عمايلها

بقا هي ديا اللي احنا عيشنا حياتنا نوفلها

يوم لما تيجي الضربه متجيش الا بقا منها

…

شكرا بجد لاي حد خلاني اتألم

من مالي شوفتو م الناس فهمت وبقيت يابا اتعلم

خلو العتاب لاهل العتاب وبلاش بقا اتكلم

ومسيرنا يجمع بينا حساب وعليكو هتضلم