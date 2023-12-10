نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس جان يضم شقيقه شون جان لعالم DC السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر رسميًا مشاركة شون جان شقيق المخرج جيمس جان ضمن عالم DC السينمائي المستوحى من القصص المصورة في دور رئيسي.

ووفق موقع ديد لاين، كما فعل جيمس جان مع شقيقه في ضمه لأبطال أفلام حراس المجرة، سيضمه الآن لأبطال أفلام DC المقبلة.

وسيقوم شون جان بأداء شخصية من القصص المصورة تدعى ماكسويل لورد في عالم أفلام DC القادم.

شخصيات سوبرمان وباتمان

وكان قد كشف المخرج الكبير جيمس جان عن تحديثات تتعلق بنشاريع ستديوهات dc القادمة، التي ستقدم شخصيات سوبرمان وباتمان.

ووفق ديد لاين، أعلن جيمس جان، عن عودته من جديد للعمل على كتابة نصوص الافلام التي يطرح الأول منها خلال عام 2025 المقبل وهو فيلم Superman Legacy.

هذا الفيلم، كان قد أعلن جيمس جان من قبل عن اختياره لعدد من نجومه، ومنهم ريتشال بروزنهان.

أيضًا أكد المخرج جيمس جان على تمسكه بموعد طرح أول فيلم لعالم DC السينمائي الذي سيقدم شخصية سوبر مان للجمهور في شكل جديد، ضمن عالم سينمائي يعكف على صناعته جيمس جان على غرار عالم مارفل السينمائي.

ووفق موقع ديد لاين، قام جيمس جان بنشر صورة يؤكد بها ان موعد طرح الفيلم سيكون في 2025 كما هو محددًا له، على الرغم من تبعيات أزمة اضرابات هوليوود التي انتهت مؤخرًا.

وسيطرح الفيلم بعنوان SupermanLegacy في تاريخ محدد هو 11 يوليو من عام 2025 المقبل.

عمل من إخراج جيمس جان

وكان قد أعلن المخرج الكبير جيمس جان عن مستجدات المشروع الجديد الذي يحضر له منذ توليه إدارة إستديوهات dc والتحضير لعالم سينمائي مشابه لعالم marvel.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فقد أعلن جيمس جان عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع تويتر، أن أول مشروع يقوم بكتابته عن شخصية سوبرمان، سيتولى بنفسه مهمة إخراجه للسينما.

عمل وسط إنتقادات

وعمل جان حاليًا على هذا المشروع، يأتي بعد ما تعرض له من هجوم كبير من جمهور عالم dc السينمائي، خرج المخرج للرد للمرة الاولى على هذه الانتقادات عبر منشور له على حسابه الخاص على إنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، المنشور الخاص بجيمس جان، والذي قام من خلاله بالرد على انتقادات الجمهور له لاستبعاد هنري كافيل من دور سوبرمان.