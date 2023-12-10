انت الأن تتابع خبر مي كساب تحتفل بميلادها الـ42 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلادها الـ 42 مع أسرة فيلم "ذعر" والذي صادف مع أول يوم تصوير بإحدى الفيلات بمنطقة الهرم، بحضور المخرج شادي علي والمنتج أشرف كمال وأبطال العمل.



ونشرت الشركة المنتجة للفيلم عدة صور من الاحتفال بميلاد مي كساب وانطلاق التصوير حيث طل في الصور كلُّ من أحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وشريف أبوهميلة وفادي أشرف والمنتج الفني محمد جمال.



وفيلم "ذعر"، من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول أفلامه إلى النور؛ فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة.. وسيتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم، على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.



يذكر أن فيلم ذعر، هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي "سقراط ونبيلة"، و"5 محيي الدين أبو العز" .