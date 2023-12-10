غدًا.. صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفي باليوم العالمي لذوى الاعاقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صالون أوبرا دمنهور الثقافي الذي يعقد لقاء مع مصطفى رميح البطل المصري العالي فى رياضة رفع الأثقال، المنشدة هند أنور ويديره بليغ عبد النبي زيدان ويتخلله فقره فنية لفرقة فنون الإعاقة وذلك في السادسة مساء غد الإثنين الموافق 11 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

نبذة عن اليوم العالمي لذوي الاعاقة

يذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يحل فى 3 ديسمبر من كل عام، خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الهمم ويهدف إلى زيادة الوعى بقضاياهم وسعيا لضمان حقوقهم فى الحياة بصورة طبيعية.

عرض الليلة الكبيرة

يذكر أن استضاف مسرح أوبرا دمنهور العرض الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج البيت الفنى للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس احتفالًا بيوم الطفل العالمي.

عرض الليلة الكبيرة ألحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة فى الستينيات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال باحد الموالد الشعبية.

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمى أعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها فى 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.