ملامح الحزن تسيطر على محمد حماقي في عزاء شقيق أحمد حلمي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات الراحل خالد حلمي، ويقام حاليًا عزاء الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية الموافق 8 ديسمبر، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

وحرص النجم محمد حماقي على تقديم واجب العزاء في الراحل خالد حلمي، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ومساندة صديقه الفنان أحمد حلمي.

نجوم الفن في عزاء خالد حلمي

وشهد عزاء خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي حضور عدد من نجوم الفن على رأسهم: ياسمين عبد العزيز، مصطفى قمر، هنا الزاهد، شيكو، أدوارد، كريم عبد العزيز، فيفي عبده، شيرين، الإعلامي محمود سعد، أمينة خليل، هشام ماجد، صابرين، دينا، لبلبة، ريهام عبد الغفور، حازم إيهاب، سوزان نجم الدين، ماجد المصري، وغيرهم من نجوم الفن.

جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي

وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، كان المشهد الرئيسي والأبرز خلال الوداع الأخير لشقيق الفنان أحمد حلمي الأكبر، الانهيار والبكاء من الجميع بمقابر العائلة ببنها.

أحمد حلمي يعلن موعد تشييع جثمان وعزاء أخيه

وكان قد أعلن الفنان أحمد حلمي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبر وفاة شقيقه الأكبر المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات وموعد ومكان العزاء، حيث علق قائلًا: “توفي إلي رحمة الله أخويا / خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر، نسألكم الدعاء”.