نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. غادة عبد الرازق ضيفه في برنامج "كتاب الشهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، ومن المقرر عرضه السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء عبر شاشة "الجديد".

إطلالة غادة عبد الرازق

وظهر غادة عبد الرازق وهي مرتدية فستان باللون "الأسود"، ويوضع علي الاكمام أشبة بالمجوهرات على الأكمام، وتتراوح ألوانها بين الأحمر والأخضر والأزرق والأرجواني، من تصميم زينة مكي، وهو من ضمن مجموعة الشتاء والصيف لـ 2023 – 2024، بأكمام، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، كما اختارت تسريحة الشعر كحكة لتبرز جمالها، واستعانت بمجوهرات من Parma Gems.

وحرصت غادة عبد الرازق علي نشر صور لها برفقة الإعلامي علي ياسين، عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت غادة عبد الرازق علي الصور قائلة: "انتظروني يوم السبت القادم الساعة 9 مساء علي قناة elgeded مع بيروت مه علي ياسين".

مسلسل حدث بالفعل

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مشاركتها في مسلسل "حدث بالفعل" الذي كان ضمن حكاياته حكاية "تحت الحزام" حيث كانت تدور أحداثه حول الحكاية بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، فهي بالفعل حكايات حدثت في الواقع، ليكون أول مسلسل درامي يناقش قضايا نفسيه واقعيه من الوطن العربي.

أبطال مسلسل حدث بالفعل

أبطال مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام" الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا شارك في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وآخرين، المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.