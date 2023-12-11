تعرف على قصة فيلم "عصابة عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود الفنانة إسعاد يونس، للسينما مرة أخرى بفيلم “ عصابة عظيمة” المقرر طرحه في السينمات أوائل يناير المقبل.

وتجسد إسعاد يونس خلال الاحداث قصة سيدة كفيفة في الخمسينات تتعرض العديد من الأحداث حيث يشهد الفيلم عودة إسعاد يونس للسينما مجددا بالإضافة إلى أنها تولت مهمة إنتاج الفيلم من خلال شركتها الشركة العربية للإنتاج والتوزيع.

عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" يتميز بتمثيل نخبة من النجوم، بما في ذلك إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه. يشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

من المقرر أن يُقدم الثنائي بهاء سلطان وأحمد سعد الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، بمشاركة إسعاد يونس في الغناء، حسب ما كشف عنه مخرج العمل ومن المتوقع إصدار الأغنية قريبًا.

تجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

ومن ناحية أخرى، بدأت إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، حيث بدأ تصوير المسلسل منذ يومين، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض على شاشات المتحدة قريبًا، من إنتاج سينرجي.

عودة أحمد مكي

يعود الفنان أحمد مكي للسينما بالتعاون مع الفنانة إسعاد يونس والتي تتولى شركتها انتاج فيلمه الجديد والذي يعد عودة للثنائي بعد عشر سنوات من غياب أحمد مكي عن السينما وإسعاد يونس عن الإنتاج.

وجاء بيان الشركة كالآتي: "تعلن شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز عن إطلاق فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس "صاحبة السعادة" إلى شاشات السينما في عام 2024.