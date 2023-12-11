بعد حفل وشوشة.. هند عاكف تثير الجدل بعد ارتدائها فستانا يمزج بين علم مصر وفلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة هند عاكف في حفل تكريم وشوشة 2023، حيث ارتدت فستانًا يحمل ألوان علمي مصر وفلسطين، ما جعلها محط أنظار الحضور على السجادة الحمراء.

إطلالة هند عاكف

ظهرت هند عاكف بفستان مميز في حفل وشوشة، حيث اختارت تصميمًا يمتزج بألوان علم مصر في الجزء العلوي وعلم فلسطين في الجزء السفلي، ما أضفى على إطلالتها لمسة مثيرة وجعلها محط أنظار الحاضرين على السجادة الحمراء.

وتألقت هند عاكف بإطلالات متنوعة في العديد من الفعاليات الفنية والمهرجانات، وكان لها حضور ملفت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عام 2022، حيث ارتدت فستانًا يزينه صور عدة فنانين، مثيرة بذلك جدلًا واسعًا.

أخر أعمال هند عاكف

والجدير بالذكر آخر أعمال هند عاكف مسلسل أنا قلبي دليلي الذي جسد سيرة الفنانة الراحلة ليلى مراد، وعرض المسلسل عام 2009، وضم العديد من النجوم أبرزهم، صفاء سلطان، أحمد فلوكس، دنيا عبد العزيز، أمل رزق، عمرو محمود ياسين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف صالح مرسي وإخراج محمد زهير رجب.

أحداث مسلسل أنا قلبي دليلي

وتدور أحداث المسلسل حول حياة ليلى مراد منذ ولادتها مرورًا بشبابها واعتزالها، والأحداث الاجتماعية والسياسية التي كانت في هذه الفترة