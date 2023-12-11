دنيا عبد العزيز: "احتفظ بشعر أمي بعد وفاتها"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفه على برنامج "في العمق" التي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، الذي يتم عرضة عبر قناته بيوتيوب.

وكشفت دنيا عبد العزيز عن عاداتها الخاصة التي تحرص عليها، للحفاظ على ذكرى والدتها الراحلة، قائلة: "أنا محافظة على كل حاجاتها، أوضتها وسريرها وتليفزيونها ونظارتها، والأباجورة الخاصة بها وتوكة شعرها وفرشتها، وآخر شبشب لبسته قبل ما تنزل من البيت".

وتابعت: "لبسها كله موجود لإن ريحتها فيه، ومفيش حد بيدخل الأوضة وينضفها غيري، لكن ممكن أدخل حد كانت بتحبه جدا يقرأ لها الفاتحة، والتليفزيون على آخر قناة كانت بتتفرج عليها، وآخر بطاطين اتغطت بيها ما اتغسلوش، وفي شعر لها في الفرشة لسه موجود".

وقالت دنيا عبد العزي إنها تدخل غرفة والدتها بشكل متكرر لاستحضار ذكرياتهما، حيث تشاركها أحاديث وتفاعل مع صورها القديمة بدفء..

واستكملت حديثها قائلة: "طول الوقت في تفاصيل متعلقة بوالدتي تلاحقني، زي إني ابقى نازلة منهارة ومتضايقة ألاقي توك توك مكتوب عليه جودي".

مسلسل ملف سري

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا عبد العزيز، كانت في رمضان الماضي، في مسلسل "ملف سري" والذي لعبت فيه دور "أمنية" وهي شخصية غامضة لاتستطيع أن تحكم عليها مابين الخير والشر وكانت انفعالاتها داخلية.

أحداث مسلسل ملف سري

ودارت أحداثه حول القاضي يحيي عز الدين الذي يتولي الحكم على عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، وبعدها يدخل في العديد من الصراعات الشخصية مع هذه العائلة بسبب قتلهم لـ خطيبته والشروع في قتله هو شخصيًا.