فن ومشاهير

11 يناير.. عرض الجزء الثاني من مسلسل ”البيت بيتي” عبر منصة شاهد

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - بعد تأجيله للمرة الثانية، ينتظر الجمهور عرض مسلسل “البيت بيتي” الجزء الثاني على منصة شاهد، بعد تأجيل موعد عرضه للمرة الثانية، حيث كان من المقرر أن ينطلق بداية شهر ديسمبر الجاري.

وتقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" عبر منصة شاهد الرقمية وذلك في 11 يناير المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول وأيضًا أن يحظي المسلسل بتفاعل كبير من الجمهور.

ويذكر أن الجزء الأول من المسلسل كان الأكثر مشاهدة أثناء عرضه واستطاع أن يتصدر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا