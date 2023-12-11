أحمد جمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد جمال على المشاركة بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بأحد اللجان الفرعية بمدينة نصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

آخر أعمال أحمد جمال

وطرح أحمد جمال مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل اسم “أنا اشتريت”، وتقول كلماتها:

كلمات الأغنية

خد قلبي وهات اللي تجيبه

ده كفايه انك تبقي حبيبه

و يابخته يا حظه ويا هناه

اللي انت هتبقي من نصيبه

خد عيني اخطفها وسهرها

ف عنيك الدنيا ومحورها

وطبيعي ان الحاجه الحلوه

بتقع في ايد اللي يقدرها

انا اشتريت

لا بصراحه انا حبيت

قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك

انا اشتريت

لا ده انا بيك استكفيت

كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك

انت لقطه بجد متتسابش

لو سيبتك اخسر ماكسبش

عيني شايفاك حلو وكامل مع ان الحلو مايكملش

انت فرصه انت متتعوضش

نسخه واحده انت ماتكررش

اي حاجه عادي ممكن تحصل بس انت جمالك محصلش