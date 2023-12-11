ميل جيبسون يبدأ تصوير مشاهد Lethal Weapon 5 في ماليبو

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر النجم ميل جيبسون في اللقطات الأولى من موقع تصوير مشاهد فيلم Lethal Weapon 5، الجزء الخامس من سلسلة أفلام يعود تاريخ إنتاجها لفترة الثمانينات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي يشارك في بطولته دونالد جلوفر، وسابقًا النجم جو بيتشي، والفيلم من المقرر طرحه رسميًا للعرض بحلول عام 2024 المقبل.

أفلام "جون ويك"

وكان قد طرح مؤخرًا للعرض مسلسل قصير جديد يشتق عن عالم أفلام "جون ويك" الناجح للنجم كيانو ريفز، ومن بطولة ميل جيبسون.

المسلسل الجديد تدور أحداثه حول فندق The Continental المعروف بكونه الحاضن الرسمي للقتلة المأجورين في عالم جون ويك، وطرح بنفس العنوان.

والأحداث كشفت عن أنه يدور في الحقبة الزمنية المبكرة لإنشاء فندق The Continental.

تفاصيل عن العمل

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

انضم حديثًا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين، والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

التمسك بالشخصية

و على هامش الحملة الترويجية للجزء الرابع الجديد من أفلام جون ويك، تحدث النجم كيانو ريفز عن أسباب تمسكه بتجسيد الشخصية على مدار 10 سنوات، قدم خلال 4 أجزاء ناجحة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، صرح كيانو خلال حضوره لحفل العرض الخاص لفيلم John Wick: Chapter 4، أن سبب تمسكه بتجسيد الشخصية طوال هذه السنوات، حبه لشخصية جون ويك بكل ما تحمل من تفاصيل انسانية، من خفة ظل وإرادة وقدرة على الحزن والانتقام.