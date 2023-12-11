نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عقيقة نجلته.. حمو بيكا يقود مسيرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول إسم مؤدي المهرجانات حمو بيكا الفترة الأخيرة مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وذلك بعد ظهوره هو وزوجته في عقيقة نجلتهما “ تاج”.

حمو بيكا في الإنتخابات الرئاسية

و يستكمل بيكا التريند وذلك بعد ظهوره اليوم بمنطقة أرض اللواء ويتقدم بمسيرة لدعم الرئيس “ عبد الفتاح السيسي” للإنتخابات ٢٠٢٤.

و أشعل بيكا هذه المسيرة بأغنيته الشهيرة “ رب الكون ميزنا بميزة ”

حمو بيكا

كلمات أغنية “ رب الكون ميزنا بميزة”

صبح على اي رجولة ومسي على كل الناس



بالفعل ومش بالقولة هتبقى وسط الخلق اساس



قبل اما معانا تتكلم فتح شوف مين يا معلم



كلها تركن ع الدكة علشان راجعين هنعلم



يا بجاحتك يالي حاسدني وكمان جاي تقلدني



علشان انا بحمد ربي ديما ربي مزدني



مش بهدومك وشياكتك دي رجولتك هي اناقتك



متعش ازميلي بالعافية دي الكلمة الحلوة نزاهتك



كفة رجولة ديما بتطب على مبدأنا مفيش تغير



طب صقفة حلوة عشان هنهيص



مابنعاشرش جبان وخسيس



عمار الشبح ده احلى عريس



بني سويف ارض الاساطير



في الدنيا دي لينا قيمتنا ومش بنعاملو الا التمام



لو مرة بتيجي سيرتنا بتسمع عننا احلى كلام



ولا حد بحاجة يسألنا عشان يابا ظابطين حالنا



فكرت تعادي مجالنا يبقا حلال فيك الاعدام



العيون كلها بصاصة خلق عايزة في عينها رصاصة



عايش حياتي جدع ورياسة والاعدام قدامي متلوف



رب الكون ميزنا بميزة الرجولة والنفس عزيزة

علم الطوابق اسلام سنوفة



علم الطوابق اسلام سنوفة



بنعافر فيكي يا دنيا وبالحلال كلنا كسيبة



ومفيش زينا ناس تانية وعمر ما طلعت منا العيب



مهما ظروفنا تورينا ولا حاجه تأثر فينا



طول ما المولى معلينا لينا وضع يا صاحبي وهيبه



دي رجولتك هي كيانك فعلك هيعلي ميزانك



وفي أي مكان تتحب لو كان يابا حلو لسانك



طول مانت عايش بخيالك ده محدش يشغل بالك



خليك مظبوط ومسيطر تفضل كايد عزالك



قلبك ضعيف قويه جايلك وقلبي راميه



هتجلي مني هنفذ عمرك هتبكي عليه



انا اسمي زي الدهب معروف في كل مكان



وفي ثانية تولع لهب لو جيت عليا يا مان



ياللي جاية معاك بخصومه قلبي أخطر من الحكومة



هات فريقك شق طريقك هديك ضربة ومالهاش قومة



عندي بفة عليها مشاء الله



مبيصدرش الا منها القلة



لما بعوزهم جنبي في شدة



في أي حكاية يقولولي يلا



مسيلي على احلى جواير احنا ياعم اسكندرانية



الليله ده بركان ثاير لبني سويف والقهراوية



ابعت طلقات وقذيفة اعملي احسن تشريفة



نيتنا ياعم نضيفة علشان جوانا طبع الرجولية