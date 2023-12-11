خاص.. نرمين الفقي: اعتذرت عن مسلسل أولاد الحاج متولي.. وهذه تفاصيل أعمالي الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن حقيقة مشاركتها في مسلسل أولاد الحاج متولي، وعن الأعمال الجديدة التي تشارك بها.

وفي تصريح خاص للفجر الفني قالت نرمين:" جاء لي مسلسل أولاد الحاج متولي، ولكنني إعتذرت، وأشارك في مسلسل يُسمى المحارب سيتم طرحه في رمضان ".

واستكملت نرمين حديثها قائلة:" مسلسل المحارب بطولة بطولة حسن الرداد وشيري عادل إخراج شيرين عادل، وأتمنى أن ينل إعجاب الجميع ".



مسلسل المحارب

تدور أحداث مسلسل المحارب في إطار الإثارة والأكشن، حول سائق ميكروباص، يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراع بين أبطال العمل.

أبطال مسلسل المحارب

مسلسل «المحارب» بطولة حسن الرداد، وفاء عامر، وآيتن عامر، وشيري عادل، وكريم عفيفي، وفاء عامر، ماجد المصري، سلوى عثمان، نور محمود، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج أحمد السبكي.



آخر أعمال نرمين الفقي

وكان آخر مسلسل شاركت في بطولته الفنانة نيرمين الفقي هو مسلسل "أبو العروسة 3"، والذي تم عرضه عام 2022، كما ظهرت في رمضان 2022 كضيفة شرف في مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد الجندي.

من هم أبطال مسلسل "أبو العروسة 3” ؟

مسلسل "أبو العروسة 3" من بطولة: سوسن بدر، سيد رجب،مدحت صالح، محمد عادل،خالد كمال، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام،محمود حجازي، ولاء الشريف، صفاء الطوخي، كارولين عزمي وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.