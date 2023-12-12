انت الأن تتابع خبر اختفاء ابن يحيى..تفاصيل مسلسل العودة الحلقة الثانية عشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مسلسل العودة الحلقة الثانية عشر العديد من الأحداث الشيقة، حيث بدأت بدخول آدم”شريف منير”، للمنزل ليفاجئ برفع رجال يدعي “دكرورى” السلاح في وجهه، ليستدرجه آدم ويستطيع أخذ السلاح منه، و يعرف منه أن هشام هو من طلب منه فعل ذلك، فيهدده و يطلب منه قتل هشام.

مسلسل العودة الحلقة الثانية عشر

استمرت أحداث مسلسل العودة، تذهب كيان”تارا عماد”لأحد الكافيهات من أجل موعد عمل لها، فتقابل آدم بمحض الصدفة داخل الكافية، فتجلس معة و من ثم تدخل عليها أية و تنصدم برؤيتهم، و تغادر المكان لتذهب للبيت، و بعدها تتحدث مع أخيها “فهيم” عما شاهدته، و لكنه يدافع عن”كيان”، و يقول لها أنه كان يعلم بذلك.

يكتشف فهيم بعد سؤال كيان عن مقابلتها لآدم و إعطائها رقم من تواصل معها للعمل، أن السبب وراء ذلك اللقاء هي زوجته رباب، لكي يعلم فهيم بلقاء آدم و كيان و يتركها.

اختفاء أبن يحيى

تتوالي الأحداث لتستيقظ هناء” بسنت شوقي” من نومها، و لكنها لم تجد أبنها سلطان بجانبها، فتذهب للبحث عنه داخل البلد، و يستقبل آدم اتصال يخبره فيه أحد الرجال أن أبن يحيى معهم و يريدون منه الفخارة مقابل إرجاع الطفل إليه.

وفي آخر مشهد من الحلقة، نجد العم صادق يتحدث في الهاتف مع أحد مساعديه، و يبلغه بعدم معرفه أحد أنه وراء اختطاف سلطان أبن يحي.

قصة مسلسل العودة

يتناول المسلسل الصعيدي، قصة آدم الذي يعود لبلده الأقصر بسبب اختفاء شقيقة يحيى بشكل مفاجئ، ليقرر البحث عنه ومعرفة سبب اختفاءه، و خلال البحث تظهر علاقة الحب القديم يبه و بين كيان، الذي لم يستطيع الزواج منها قديمًا بسبب رفض عائلتها، و مع توالي الأحداث يعلم أن السبب وراء اختفاء أخيه هو خريطة أثرية لمنجم ذهب.

مواعيد عرض مسلسل العودة

يعرض مسلسل العودة على قناة دي أم سي، و ذلك من يوم السبت إلي الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساء، و الإعادة الأولي الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرًا، كما يتم عرض المسلسل على قناة dmc، و ذلك في تمام الساعة 11 مساءً، و الإعادة الأولي الساعة 11 مساء، أما الإعادة الثانية الساعة 4:30 مساءً.